Vídeo: Youtuber provoca píton para mostrar como ele é capaz de enforcar um ser humano com facilidade

O especialista em vida selvagem do canal Frank Cuesta postou um vídeo no Youtube para mostrar que os pítons pequenos também podem ser um grande perigo.

No meio da selva da Tailândia, o homem domina uma cobra de cerca de 3 metros e a enrola no próprio pescoço para provar que, se provocada, o animal pode matar um ser humano adulto.

Ele diz que só consegue se livrar do ataque porque tem vasto conhecimento no assunto e lida com pítons por muitos anos. O segredo, diz ele, é apertar a cloaca do animal como forma de contra-ataque, assim, o píton cancela o aperto imediatamente.

O vídeo viralizou na última semana, é um pouco longo e está interiramente em espanhol. No entanto, é interessante ver como em pouco tempo a serpente quase deixa o apresentador inconsciente e a rapidez com a qual ele se livra.

Veja o vídeo do Píton enforcando youtuber