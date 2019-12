VÍDEO: Mulher lidera resgate de píton de 20 kg e captura cobra com as próprias mãos

Esta semana, um vídeo que mostra o preparo e a coragem de uma mulher indiana se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, vemos Raju liderando o resgate de uma píton e colocando o réptil de 20 kg em um saco com as próprias mãos.

De acordo com o The Indian Express, esta não é a primeira vez que a senhora faz esse tipo de resgate em Kerala, na Índia, onde já é conhecida por sua compaixão e agilidade.

Confira o momento:

20 Kg python caught alive by wife of senior Navy officer.

Leave aside women, wonder how many men can show such guts.

I love my Navy. pic.twitter.com/6XNUBvE7MU

— Harinder S Sikka (@sikka_harinder) December 11, 2019