VÍDEO: Pombos são vistos usando chapéu de cowboy em Las Vegas

Um vídeo gravado no estacionamento de Las Vegas, nos Estados Unidos, mostra pelo menos dois pombos ciscando a calçada enquanto usam um pequeno chapéu de cowboy. Há uma ave com o acessório vermelho e outra, de bege ou branco.

O vídeo original foi filmado por Bobby Lee, da emissora de TV KTNV de Las Vegas . Lee postou o material no Facebook, mas ele viralizou no Twitter, onde foi assistido mais de 2 milhões de vezes.

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) December 7, 2019