VÍDEO: Cobra de duas cabeças é encontrada e pessoas se recusam entregá-la para autoridades

Uma cobra rara de duas cabeças foi encontrada na floresta de Edaukhi, na Índia. No entanto, o departamento florestal do lugar não conseguiu resgatar o réptil, pois os moradores se recusaram entregá-lo para as autoridades, permanecendo manipulando-o e alimentando-o com leite.

De acordo com a agência ANI, fotos e vídeos do animal foram compartilhados nas redes sociais e causaram muita curiosidade.

West Bengal: A two-headed snake found in the Ekarukhi village of Belda forest range. (10.12.19) pic.twitter.com/jLD4mPWhv8 — ANI (@ANI) December 10, 2019

“Esta é uma questão totalmente biológica, como um ser humano pode ter duas cabeças ou polegares da mesma forma que essa cobra tem duas cabeças. Isso não precisa fazer nada relacionado à crença mitológica. A longevidade dessas espécies aumenta mantendo-os em cativeiro. A vida útil dessa cobra pode ser aumentada se for preservada”, explicou o zoólogo Kaustav Chakraborty, alertando que está é uma espécie de cobra Naja.

Confira o vídeo: