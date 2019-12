Ratos lutadores: uma briga por comida nos porões do metrô de Londres pode ser a vencedora do Prêmio de Melhor Foto de Vida Selvagem de 2019

A votação do Prêmio de Melhor Foto de Vida Selvagem de 2019, organizado pelo Museu de História Natural de Londres, (NHM) termina nesta quinta-feira, 12 de dezembro. No processo, uma coisa ficou clara: algumas fotos chamam mais a atenção do que outras.

Uma das principais foi intitulada de “Station Squabble” (Embate na Estação em tradução livre) e salta os olhos, pois nela pode se ver dois ratinhos lutando por um pedaço de comida.

O que é diferente é a forma como eles lutam. Eles parecem dois lutadores de boxe trocando jabs e cruzados. A foto foi captada por Sam Roley no metrô de Londres, e o cenário é o mais underground possível.

Reprodução

Caso você ainda queira votar em um dos 25 concorrentes corra e clique no link. Em seguida veja a apresentação feita pelo NHM de Londres das fotos que chegaram ao certame final.