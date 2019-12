Retrospectiva 2019: artista cria perfil no Instagram somente com notícias felizes que podem mudar sua percepção deste ano

Você deve ler quase todo dia nas redes sociais alguém pedindo desesperadamente o final de 2019. Chega dessa década que venha logo a nova e que a mudança seja para o melhor, vociferam os que já se esgotaram.

Há quem diga que a culpa são dos meios de comunicação, outros acreditam que é algo inerente do ser humano. O ódio, a indignação, o afeto, enfim, a emoção atrai leituras e cliques, e assim o jornal recebe leituras e a receita entra.

É notório que apesar de a emoção ser um dos elementos na receita de sucesso de conteúdos jornalísticos, os principais jornais vivem das reações negativas e pouco espaço há para a positividade.

Ao menos na cabeça do designer denominado Happy Broadcaster, isso é diferente. Este sujeito mantém uma conta no Instagram, e lá ele noticia só o que aprece de positivo na mídia. Com ilustrações bem feitas, você pode ver alguns avanços feitos neste ano.

O sítio estrangeiro The Mind Circle separou as 15 notícias principais do ano, e nós escolhemos as 5 melhores, uma mini retrospectiva 2019. Caso você queira conhecer todo o trabalho é possível acessar o perfil do autor aqui.

5 Notícias felizes que podem mudar sua percepção de 2019

Reprodução/ Instagram

Chefe mulher do Malawi anula mais de 1500 casamentos infantis, torna-os ilegais e manda as meninas jovens de volta para a escola

Reprodução/ Instagram

Sete óvulos de Rinocerontes Brancos do Norte são fecundados. Isso pode salvar a espécie!

Reprodução/ Instagram

Suécia tomou uma iniciativa sensacional! O banco de sangue manda uma mensagem sempre que o sangue doado salva uma vida.

Reprodução/ Instagram

Tribo amazônica vence batalha legal contra gigantes petroleiras, prevenindo extração de petróleo da Amazônia

Reprodução/ Instagram

Este indiano plantou uma árvore por dia durante 35 anos, e o resultado foi uma floresta do tamanho do Central Park, em Nova York.