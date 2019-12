ChairChallenge: Você já fez o desafio da cadeira? Entenda por que só mulheres conseguem executá-lo

Vindo diretamente do TikTok, mais um desafio tomou a internet do dia para a noite. Desta vez, é o "Chair Challenge" – traduzido como "desafio da cadeira"–, que parece ser quase impossível para qualquer homem.

Já tentou?

A brincadeira é, inicialmente, proposta para ser feita em dupla, com um homem e uma mulher. No entanto, você pode tentar sozinho, ou em grupos maiores!

Para jogar, é preciso ter à disposição uma cadeira leve (que todos os participantes consigam levantar sem maiores dificuldades), e uma parede lisa.

Comece encostando a cadeira na parede e posicionando-se atrás dela, para que o móvel esteja entre você e a parede. Seus pés não devem estar abaixo da superfície da cadeira, nem muito distantes dela.

Para calcular a distância da parede que você deve tomar, você pode encostar seus pés na parede, e em seguida dar dois passos curtos para trás.

Em seguida, com os dois pés unidos e os joelhos esticados, porém relaxados, desça o tronco até encostar o topo de sua cabeça na parede. Seu tronco e pernas devem formar um ângulo de cerca de 90º.

Agora, se já não estava apoiando as mãos na cadeira, segure-a e tente levantá-la, levando a cadeira ao seu peito. Em seguida, ainda segurando a cadeira, endireite seu corpo.

O objetivo é conseguir retomar sua postura normal, desencostando na parede, enquanto carrega a cadeira.

Por que homens têm dificuldade?

Como é possível perceber nos vídeos, para homens de qualquer idade parece ser bem mais complicado concluir o desafio do que para as mulheres.

Pessoas mais altas também parecem ter mais problemas em conseguir endireitar o corpo enquanto seguram a cadeira. É possível sentir que você "não consegue" se levantar, ou perder o equilíbrio enquanto tenta.

Have u tried this yet? 😂 #chairchallenge Apparently it’s IMPOSSIBLE for men to do it pic.twitter.com/CyaR2dEcaf — Jason Derulo (@jasonderulo) December 7, 2019

Há duas possíveis justificativas para esta dificuldade.

Uma se baseia no tamanho dos pés do participante. Com frequência, homens possuem pés maiores, assim como os altos calçam números maiores que os baixinhos.

Assim, ao dar alguns passos para trás, homens e pessoas mais altas estarão sempre um pouco mais distantes da parede do que mulheres e indivíduos baixos. Quanto mais longe da parede você estiver, mais difícil concluir o desafio.

Outra explicação envolve o conceito de centro de gravidade. Este seria o ponto onde toda a massa de um corpo (seja uma caixa, um haltere, um cachorro ou você) fica concentrada, e onde todas as forças físicas se aplicam.

Para mulheres e homens, o centro de massa fica em pontos diferentes, segundo alguns físicos. Para homens, ele fica mais próximo do peito – logo, o apoio para os rapazes fica mais concentrado no tronco, que, durante o desafio, está deitado na horizontal.

Já para as mulheres, o centro gravitacional está mais próximo das pernas. Logo, é muito mais fácil para elas apoiarem seu peso nos membros inferiores, e puxarem seu tronco junto à cadeira.

O centro de massa também fica mais próximo ou distante do chão de acordo com a altura de cada pessoa, tornando o desafio mais fácil para os baixinhos, e difícil para os altos.