Homem interrompe interrompe assalto para então saber que se tratava de um filme

Um dono de loja desavisado interrompeu uma filmagem de assalto, quando viu os bandidos fugindo na rua em que morava.

O caso ocorreu no Reino Unido, no bairro de Dorset, no sul da ilha. A ‘gangue’, que na verdade eram atores no meio da tomada, foi perseguida e detida por um residente horrorizado.

Reprodução

Segundo o sítio Daily Mail, ele não causou nenhum dano aos atores. Tudo isso, na verdade, foi possível porque os equipamentos estavam escondidos e não podiam ser vistos pelo público que ali passava.

De acordo com o porta-voz da empresa Hard Road Films, John Capel, “o diretor e equipamentos estavam escondidos por um portao, logo que o lojista viu e tentou ajudar, ele interveio para assegurar que se tratava de um filme”.

O filme será intitulado Perran, estreia em 2020 e é um filme de terror independente. Para conhecer mais sobre a produtora, clique aqui.