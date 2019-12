Filhote de tatu é resgatado em MG e vira melhor amigo de pitbull

No início deste mês, uma amizade um tanto quanto inesperada viralizou na web: uma sequência de vídeos da usuária Renata Dania, no Twitter, ganhou o coração dos internautas ao mostrar o relacionamento de um filhote de tatu com um pitbull de 40 kg.

Tudo começou quando o filhote apareceu machucado na pousada da mãe de Renata, em Minas Gerais. O bichinho foi tratado e recebeu cuidados da família, mas não era só disso que ele precisava para ficar bem de novo.

Veja também:

Prefeitura divulga mais de 4 mil vagas de emprego em São Paulo

Casal de brasileiros escapa de vulcão em erupção na Nova Zelândia

O melhor anfitrião para o pequeno tatu foi o pitbull Caim, que é "muito dócil e carinhoso", segundo a autora dos tuítes. Logo nos primeiros contatos, eles demonstraram afeto um ao outro.

Em pouco tempo, os dois começaram a brincar, fazer passeios e trocar carinhos. Agora, eles andam por toda a pousada juntos e não se desgrudam.

Saca essa amizade E O CARINHO NO FIM DO VÍDEO 😵⚰️💘 pic.twitter.com/CoqGCHu1qO — Renata Dania (@re_macadamia) December 4, 2019