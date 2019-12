Vídeo que mostra bebê ouvindo pela primeira vez e 'explodindo de alegria' se torna viral nas redes sociais

Uma bebé inglesa protagonizou um momento fofo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Na gravação, a menina usa aparelhos auditivos e escuta pela primeira vez.

De acordo com o Wish TV, o pai Paul Addison, explicou que descobriu as dificuldades auditivas da filha Georgina quando ela falhou no teste auditivo do recém-nascido.

Georgina, agora com quatro meses, começou a usar os parelhos auditivos do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido há pouco mais de um mês.

Confira o vídeo: