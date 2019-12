Vídeo hipnótico de ataque de cobra sem dentes se torna viral nas redes sociais

Esta semana, o vídeo que o ataque de uma cobra sem dentes e não venenosa fez sucesso nas redes sociais.

“Ela se alimenta exclusivamente de ovos. O revestimento da boca possui pequenas cristas paralelas, muito semelhantes às impressões digitais humanas, que ajudam a agarrar a casca de um ovo”, explicou um usuário do Reddit sobre o réptil.

Confira o vídeo hipnótico:

This snake knows how to hijack your visual system

– oppositely drifting gratings

– big ol' mouth

– looming stimulus as it bites you

https://t.co/Vzsi9EOdK4 pic.twitter.com/3MrfQWXpH4

— Adam J Calhoun (@neuroecology) December 6, 2019