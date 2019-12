Esta família de suricatas não tem vergonha nenhuma de posar para fotos

Um artista japonês se deparou com uma família de suricatas no Parque natural Cultural de Inokashira, na cidade de Musashino, Japão e produziu o ensaio fotográfico mais fofo de todo o Twitter.

Ativo na rede social por tirar fotos de animais, a pequena personagem deste trabalho era um filhotinho de suricata um tanto tímido, como pode se ver na foto de capa.

Com muita paciência do fotógrafo, o pequenino se adaptou à presença humana e brincou para as lentes de Mamekoro51. Este é o perfil do profissional no Twitter.

As imagens são lindas, o problema é o texto em japonês, mas com a ajuda do tradutor tudo pode ser resolvido.

Confira as fotos do ensaio da família suricata mais graciosa que você vai ver