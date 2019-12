Conheça Miguel Wattson, a enguia celebridade responsável por manter o natal aceso no Aquário do Tennessee

Na época de natal é comum instituições, estabelecimentos comerciais e qualquer tipo de pequena comunidade entrarem no clima. Quase sempre a ideia é alguma confraternização ou enfeitar o ambiente de convivência, nada novo até aí.

Claro, você pensa isso porque não conhece o Aquário do Tennessee. No rol de hóspedes, nós encontramos Miguel Wattson. Ou para os mais íntimos e amigos no Twitter, Electric Miguel, a Enguia.

Sim. É isso mesmo. A enguia elétrica, ou Miguel, tem um próprio perfil na rede social. Seria surreal se os alunos do ICube Center, da Universidade Tecnológica do Tennessee, e o aquário que hospeda o peixe de água doce, não tivessem uma ideia ainda mais genial.

Eles ligaram o tanque de Miguel a um sistema que capta os pulsos elétricos que o animal emite quando se alimenta, ou se defende. Com essa corrente, o animal é capaz de alimentar a árvore de natal que enfeita o Aquário.

“Combinando engenharia elétrica e um negócio emergente, ele conseguiram dar uma voz para a enguia”, diz o diretor da incubadora da Universidade, Kevin Liska.

A responsável por tratar Miguel, Kimberly Hurts, disse que quando caça Miguel emite pequenas voltagens, estas aumentam quando ele está comendo ou animado.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) December 2, 2019