Estes são os 25 finalistas do prêmio de melhor foto da vida selvagem de 2019

O Museu de História Natural do Reino Unido (NHM) selecionou as melhores fotos sobre a vida selvagem para competir pelo prêmio de melhor imagem do ano.

Concorrendo na etapa final estão as 25 melhores fotos. O sítio estrangeiro The Sun disponibilizou algumas. Aqui você pode ver as imagens inesquecíveis que tivemos a sorte de captar em filme.

Na conta do Instagram, o NHM informa que as inscrições para 2020 se encerram em 12 de dezembro deste ano. NO entanto, a competição de 2019 pode ser comtemplada na galeria e vídeo abaixo.

Em um vídeo promocional no Youtube o NHM divulga todas as 25 concorrentes. Caso você tenha um favorito para foto do ano, acesso o link que vote na foto que mais gostou.

Confira algumas das fotos para a votação popular do Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano de 2019