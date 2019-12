Cobra persegue motoqueiro que a atropelou por 2 km

Um motoqueiro enfrentou uma perseguição incomum depois de atropelar uma cobra em uma estrada de Jalaun, na Índia.

De acordo com o Gulf News, o jovem Guddu Pachauri passou sobre a cauda do réptil, quando 2 km mais a frente percebeu que estava sendo perseguido ao ver o animal perto do seu calcanhar. Ele então saiu da moto, deixando no local e pedindo ajuda.

O caso curioso reuniu várias pessoas, que apontaram que a cobra – de espécie não mencionada – ficou mais de uma hora sobre a moto do rapaz, ameaçando atacar quem tentava se aproximar. Depois que os presentes começaram a atirar pedras, o réptil se afastou do local.