Casal encontra filhotes de cachorro escondidos em carcaça de ovelha nos EUA

Um casal que se aventurava em uma montanha de neve em Utah, nos Estados Unidos, no último sábado, 30, surpreendeu-se ao avistar uma cadela adulta pelas redondezas.

Corey Holt e Kat Perry esquiavam no local quando avistaram a pet. No dia seguinte, resolveram procurá-la e daí veio a surpresa: encontraram com ela três filhotes, dois machos e uma fêmea, dentro de uma carcaça de ovelhas.

As autoridades conseguiram resgatar os filhotes, mas a mãe continua desaparecida. "Não tínhamos coleira, corda nem nada [para a pegar a mãe, de porte maior]. Então decidimos que a melhor coisa era levar esses caras lá primeiro", explicou Corey.

Os pequenos pertencem à raça de cães de montanha dos Pirineus. Apesar do nome, eles não são cachorros da natureza selvagem. O nome veio da região dos Pirineus, na França, onde eram usados como cães de guarda.