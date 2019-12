Câmeras de segurança gravam momento que píton é roubada de loja; polícia divulgou as imagens

Duas pessoas são consideradas foragidas da polícia depois de roubar uma cobra píton na loja Pet World em Menomonee Falls, nos Estados Unidos.

De acordo com a CBS 58, a polícia espera que o vídeo das câmeras de segurança do momento do crime ajude a identificar e capturar os ladrões.

Um dos funcionários relatou que um homem e uma mulher entraram na sala dos répteis e fugiram com o réptil de dois metros que estava doente e custa 200 dólares.

“Eles chegaram, pegaram e saíram. A cobra na verdade não estava se sentindo bem, então aí está a pegadinha”, disse.

Confira as imagens:

You've heard about "Snakes on a Plane" staring Samuel L. Jackson…. But have you heard about Snakes in a Jacket? We'd love to identify these actors who slithered their way into criminality by smuggling a Ball Python out of a store without paying for it: Ref: 19-035058. pic.twitter.com/MaI9Da5mYt

— Menomonee Falls Police Department (@ProtectTheFalls) December 3, 2019