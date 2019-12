Vídeo de ataque fatal de cobra a lagarto se torna viral nas redes sociais

Esta semana, um vídeo protagonizado por uma cobra arborícola, cuja vida se dá principalmente nas árvores, se tornou viral nas redes sociais.

O responsável pela gravação foi o ciclista Thongchai Sifah, de 35 anos, que ao parar para descansar em Ubon Ratchathani, no nordeste da Tailândia, ouviu um grito estridente e decidiu verificar o que estava acontecendo.

De acordo com o Daily Mail, ele acabou encontrando uma cobra pendurada em uma parede de tijolos, estrangulando a largatixa com muita força.

“A pobre lagartixa estava sendo estrangulada com tanta força que meu amigo achou que eu deveria ajudá-la. No entanto, eu me recusei porque acreditava que não deveria intervir na ordem natural das coisas. Então eu a deixei morrer”, revelou.

Confira o momento: