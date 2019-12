Este perfil de vida animal conseguiu captar em vídeo a emboscada preparada por um píton carpete para capturar um rato

View this post on Instagram

PREDATION EVENT VIDEO! #FatRat ambushed by a Carpet Python while trying to pinch snacks from a bird-feeder in #StLucia 😋 For enquiries call @snakeoutbris – 0456880903 🐍🐍🐍#snake #bne #australia #carpetsnake #morelia #reptiles #wildoz #hungry #omnomnom #fatty #reptilesofinstagram #snakesofinstagram #snakesofig