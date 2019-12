Pescadores amadores pegam tubarão em extinção e recebem R$ 25 mil em multas

Fotos da pesca de um tubarão-cinza divulgadas nas redes sociais acabaram deixando três pescadores amadores R$ 25,5 mil mais pobres no último sábado, no município de Ilha Comprida, litoral de São Paulo.

A Polícia Militar Ambiental foi notificada sobre as fotos exibidas nas redes que três homens haviam pego um cação-mangona ou tubarão-touro, também conhecido como tubarão-cinza, espécie que atualmente é ameaçada de extinção e é protegido por lei.

As fotos foram encaminhadas para análise do Instituto de Biociência da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que expediu laudo técnico comprovando tratar-se de espécie sobre proteção ambiental. De posse do laudo, os policiais ambientais começaram uma busca nas redes para identificar os "pescadores".

Eles foram encontrados e autuados pelos crimes de exercer a pesca sem licença do órgão ambiental e 'pescar espécie que deva ser preservada', pagando uma multa de R$ 8,4 mil cada um.