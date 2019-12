Mulher se assusta ao encontrar sapo gigante em seu quintal; animal pesa mais de 2 kg

A natureza mais uma vez surpreendeu os moradores de Granadero Baigorria, na Argentina, onde uma mulher encontrou um sapo no quintal que media 25 centímetros de comprimento e pesava dois quilos.

De acordo com o Clarín, Marcela se assustou e até gritou quando avistou o animal de pé perto de uma árvore. Foi então que ela decidiu ligar para os serviços do Ministério do Meio Ambiente, que a tranquilizou informando que este era apenas um sapo Cururú, que vive nas regiões do norte da Argentina.

Reprodução / Clarín

A espécie é inofensiva e é conhecida na região por sua capacidade e velocidade de caçar mosquitos, sendo um bom aliado no combate a pragas.

Embora este sapo supere as medidas comuns, que são entre 10 a 15 centímetros, ele não foi o maior encontrado na Argentina. Em 1990, um anfíbio que pesava 2,65 quilos e media 38 centímetros foi registrado.