Criança é arrastada para debaixo d'água por golfinhos

Uma menina de 10 anos foi arrastada para debaixo d'água por golfinhos durante uma experiência de natação no parque Dolphin Discovery em Cancun, no México. Lexi Yeo estava com a mãe e o irmão quando os animais se tornaram agressivos e deixaram suas pernas lesionadas.

“Foi aterrorizante. Eu pensei que ela fosse morrer. Lexi escapou agarrada ao topo da prancha de bodyboard e um treinador a puxou um lugar seguro”, contou Laura, mãe da criança.

De acordo com o Metro Reino Unido, funcionários disseram que os golfinhos estavam "angustiados" por causa das condições adversas do mar, o que os levou a agir dessa maneira.

“Eu nem sequer tive um cartão, flores ou ursinho de pelúcia para Lexi no hospital. Eles lavaram as mãos”, relembrou a mãe sobre o momento de tensão que viveu no mês passado.

Após o ataque, a família britânica interrompeu as férias e denunciou que a experiência de nado com golfinhos oferecida pela empresa continua acontecendo normalmente.