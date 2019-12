Este objeto inofensivo deixou inúmeros buracos no estômago de um bebê

Um bebê teve que ir correndo para o hospital depois de sofrer intensas dores abdominais. Sem saber o que acontecia os pais preocupados se depararam com um objeto inusitado no trato intestinal da criança.

A menina de três anos havia engolido um bracelete de bolas magnéticas. De acordo como o portal Asia Wire, foram ao total 37 bolas que causaram intensa dor e desconforto à criança.

Segundo o portal americano Fox News, a menina engoliu o que era o presente de aniversário do irmão mais velho. Uma vez dentro do estômago, as bolas podem causar danos severos ao trato intestinal de crianças, tornando-se até um risco de morte.

A criança foi atendida no hospital de Hunan. Depois de analisar as imagens de raio-x, e visualizarem o circulo formado pelo objeto, os médicos realizaram uma cirurgia de emergência para retirar o material.