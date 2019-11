Vídeo de homem que quase 'sai voando' de caminhão em movimento se torna viral nas redes sociais

Um vídeo de um homem arriscando a sua vida ao transportar placas metálicas de forma perigosa se tornou viral nas redes sociais esta semana.

A gravação mostra um homem carregando os objetos sem nenhum tipo de segurança na carroceria de um caminhão pelas estradas de Durban, uma cidade sul-africana.

De acordo com o portal Oceans Vibe News, após a popularização das imagens, a polícia de Durban emitiu um comunicado informando que esse tipo de prática é considerado crime pela Lei Nacional de Trânsito Rodoviário.

“Ele poderia ter sido acusado de transportar mercadorias sem segurança em um veículo de carga. Quando as mercadorias são transportadas em um veículo, elas devem ser protegidas. Não é permitido que uma pessoa se sente ou se incline contra as mercadorias que estão sendo transportadas. Os motoristas devem estar atentos aos passageiros e outros usuários da estrada”, explicaram as autoridades.

Confira o vídeo: