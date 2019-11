Repórter grego é atacado por um porco em transmissão ao vivo; confira o vídeo viral

Um noticiário grego planejou algo bem tradicional: previsão do tempo corta para Lazo Mantikos. Ele faz a externa (jargão jornalistício para uma cobertura na parte de fora do estúdio) e informa sobre as enchentes na Europa.

Nada de novo. Igual a vários jornais pelo mundo. O que Lazos e a equipe da Antenna TV não previram foi a presença de uma segunda personagem no telejornal.

Quando o repórter entrou ao vivo, para falar sobre as mortes provocadas por inundações, ele não podia ficar parado.

Isto porque um porco o perseguia por todo lado. O enorme animal, como se pode ver no vídeo que circula o mundo, ataca Mantikos a mordidas. A seriedade do jornal foi quebrada de vez, e os apresentadores não conseguiram prosseguir.

O repórter, em um misto de constrangimento e pavor, só podia narrar o perrengue que passava. Um vídeo para a eternidade.

Confira as imagens do repórter grego que foi atacado por um porco em transmissão ao vivo