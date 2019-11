Vídeo de mergulhadora nadando com enorme tubarão fêmea grávida se torna viral nas redes sociais

Esta semana, o vídeo de um tubarão branco de 6 metros de comprimento e 8 de altura nadando com uma mergulhadora se tornou viral no Twitter. Apesar de ter sido divulgada novamente, a gravação impressionante data de janeiro deste ano e foi feita na ilha de Oahu, no Havaí.

De acordo com o portal Star Advertiser, a bióloga marinha Ocean Ramsey nadou com a imponente tubarão fêmea, chamada de Deep Blue, perto de uma baleia morta e em decomposição.

20ft Great White Shark pic.twitter.com/w7qxW2oGSn — 𝙇𝙚𝙣𝙣𝙤𝙣 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙏𝙬𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧. (@LennonBenacia) November 25, 2019

“A fome e a necessidade de nutrientes durante a gravidez podem ter explicado a presença do tubarão no Havaí”, disse Ocean, explicando que essa espécie de animal prefere águas frias e não costas quentes como as havaianas.

“Estou sem palavras; é comovente; ele é provavelmente o maior e mais gentil tubarão branco que eu já vi. As fêmeas grávidas são, na verdade, as mais seguras, porque já viram tudo – inclusive nós. É por isso que eu meio que a chamo de tubarão avó, contou na época.

Atualmente, as autoridades estaduais pedem que as pessoas fiquem longe das carcaças de animais em alto mar e dos tubarões.