Vídeo: Ladrão é roubado por outro durante assalto a um mercado local

As câmeras de segurança de um mercado local da Shoprite Usave, em Johanesburgo, África do Sul, captaram imagens no mínimo curiosas. Nelas um assalto está em andamento.

Um homem entra pela porta e manda todos deitarem no chão. No breve vídeo dá para perceber o assaltante tomando todo o dinheiro da registradora e enchendo uma bolsa.

Com o desenrolar do vídeo, é possível ver parte do dinheiro caindo no chão. Um cliente despreocupado se arrisca e toma a grana antes que o ladrão perceba. Uma verdadeira demonstração de loucura e oportunismo.

Segundo o sítio inglês Mirror, o roubo ocorreu no dia 15 de novembro, e usuários do Twitter tiraram sarro da situação, dizendo que no país nem os Ladrões estão seguros.