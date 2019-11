Vídeo mostra momento impressionante em que leopardo caça píton e quase acaba virando presa

Clint Saint, de 37 anos, é proprietário da Live Life African Safari Getaways, que faz safaris a Reserva do Triângulo Maasai Mara do Quênia, na África do Sul, compartilhou recentemente um vídeo impressionante gravado pela turista Suzie Moll.

De acordo com seu canal Kruger Sightings, que divulga vídeos da vida selvagem no YouTube, o momento em que um leopardo caça uma píton e quase acaba virando presa, aconteceu em outubro, mas só foi divulgado agora.

Confira o vídeo da batalha:

O guia do safari que presenciou as imagens revelou que esta foi a primeira vez que viu algo do tipo. No final, a píton foi derrotada com inúmeros ferimentos, especialmente na cabeça, enquanto o leopardo saiu com uma pata dianteira ferida.