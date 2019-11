Carioca que virou autor infantojuvenil para ensinar a filha lança quatro novos livros

O juiz carioca Luiz Eduardo de Castro Neves levou sua participação na educação dos filhos a outro nível. Foi ajudando sua filha de nove anos a melhorar sua leitura e compreensão textual que ele começou a se aventurar pela literatura infantil.

“Quando meus filhos me fizeram voltar para a escola, me deparei com desafios da língua portuguesa e, fisgado pela matéria, percebi que tinha embarcado na inesperada aventura de escrever uma gramática", conta. "De outro lado, sou apaixonado por história e resolvi fazer livros que pudessem contribuir para aumentar o interesse dos meus filhos e de outros jovens na matéria. A educação é o único caminho para o país.”

Neste sábado, Luiz Eduardo lança quatro novos livros infantojuvenis na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro.

Confira um pouco sobre cada lançamento a seguir:

1 – “Uma gramática simpática” – Editora Lexikon:

Com leveza e bom humor, a gramática aborda as tão temidas regras gramaticas de forma simples, divertida e lúdica. A ideia é oferecer uma abordagem mais fácil e leve para o ensino da língua portuguesa, com pequenas histórias, poesias, exemplos e exercícios com gabarito.

Dividida em seis capítulos (sons e grafias, morfologia, crase, sintaxe, morfossintaxe e figuras de linguagem), a gramática foi revisada por Paulo Geiger, renomado editor de livros há mais de 50 anos, e é publicada pela Lexikon, editora especializada em gramática e livros de referência. As ilustrações de Juliana Montenegro tornam a gramática mais simpática.

2 – “O Brasil quase rimado: da Colônia ao fim do Império” – Editora Philae:

Livro didático que pode ser usado como uma fonte de apoio ao estudante e professor durante o ensino da história do Brasil. O livro faz um relato, quase rimado, da história do Brasil, desde o descobrimento até o fim do Império. O texto quase rimado é acompanhado por um breve relato do que se passava no mundo, por linhas do tempo, um álbum de figuras históricas do período e inúmeras curiosidades pesquisadas pelo autor. As ilustrações de Juliana Montenegro aumentam o prazer da leitura. O livro tem o prefácio do historiador Eduardo Bueno.

3 – “Uma mentira leva a outra” – Editora Philae:

Após o rei D. João VI retornar para Portugal, os portugueses querem que o Brasil volte à condição de colônia, enquanto os brasileiros desejam a nossa independência. A permanência de D. Pedro será decisiva para os destinos do país. Uma mentira é contada para convencer o príncipe a voltar. Só que ela leva a outra, que leva a outra, que leva a outra…

O romance histórico voltado para o público infanto-juvenil, mistura personagens históricos com imaginários para contar a história da independência do Brasil. Para ser também uma fonte de aprendizado, inclui notas de rodapé com referências históricas. As ilustrações de Juliana Montenegro dão charme especial ao livro.

4 – “As cartas de Antônio” – Editora Philae:

Pode a independência do país ser feita pelo filho do rei? Quanto vale o poder? Por que a luta pela liberdade gera tanto sangue? Esses são alguns dos questionamentos que o pernambucano Antônio Viana Barbosa Coutinho é levado a fazer enquanto ele e seu escravo Tobias participam dos principais acontecimentos do Primeiro Reinado.

O convívio com nosso primeiro imperador e com outras personalidades relevantes desse interessante período de nossa história cria em Antônio uma permanente inquietação: afinal, D. Pedro I é um herói ou um vilão? O livro possui com notas históricas explicativas, que ajudam no aprendizado. Com ilustrações de Juliana Montenegro.

SERVIÇO:

Lançamento de livros por Luiz Eduardo de Castro Neves

Onde: Livraria Travessa do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro

Quando: 30/11 (sábado), das 14h às 18h