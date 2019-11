Vídeo que mostra urso 'acariciando' turista se torna viral nas redes sociais

Um vídeo que mostra um tipo de interação rara entre humanos e uma dupla de ursos se tornou viral recentemente. A gravação foi feita no Parque Ecológico de Chipinque, no México.

A princípio, os animais rondam um lixo e depois se aproximam de um grupo de pessoas, mostrando curiosidade e chegando a tocar e morder uma das mulheres.

'Conviven' con oso en Chipinque

Una vez más dos osos sorprendieron a paseantes de Chipinque.

En el video uno de los animales se para frente a personas que se encontraban en el lugar e incluso muerde a una mujer. pic.twitter.com/cLPTbb9P3t — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) November 23, 2019

A Proteção Civil do município emitiu recomendações no sábado devido aos recentes avistamentos de ursos.

De acordo com o portal Excelsior México, as autoridades recomendaram que ao encontrar os animais, as pessoas devem manter distância:“ Não se aproxime, não os perturbe e mantenha a calma; não os alimente, não jogue comida neles e por favor não bata”.