Vídeo captura um píton carpete se alimentando de um animal que parecia ser um gambá

Um píton carpete foi capturado em vídeo no momento que fazia uma boquinha na região de Brisbane na Austrália. Apesar de se tratar de uma presa pequena, não é possível assegurar que animal ela estava “jantando”.

Segundo o perfil do Twitter SnakeOutBrisbane, a cobra devorava um gambá, mas é possível se tratar de algum rato selvagem. O vídeo é no mínimo curioso, e o réptil não se incomoda nem um pouco com a filmagem.

O píton carpete atinge de 2 a 4 metros de comprimento quando adulta e tem cerca de 15kg, a fêmea é maior que o macho quase sempre. Este é uma espécie nativa da Oceania, podendo ser encontrada na Austrália, Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné e Nova Guiné e na Indonésia.