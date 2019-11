Gata salva dona e vizinhos de incêndio que destruiu prédio

Uma universitária foi salva pela gata que resgatou na beira de uma estrada. Graças a Kitty, Danielle Schafer escapou de um incêndio que consumiu o prédio inteiro que ela vivia em Lansing, Nova York.

De acordo com o The Dodo, a jovem estava dormindo em seu apartamento uma noite do mês passado, quando sua gata, Kitty, subitamente a atacou.

"Ela pulou em cima de mim e eu acordei", explicou Danielle, que logo ouviu uma explosão e ao sair do quarto se deparou com chamas que bloqueavam a porta da frente do apartamento.

Reprodução / The dodo

“Eu estava tentando destrancar as janelas do meu quarto. Eles não abriam. A fumaça estava chegando. Comecei a chorar porque não conseguia encontrar minha gata”, explicou.

Danielle então decidiu enfrentar as chamas e sair pela porta do pátio: “Corri pelo fogo e fumaça, gritando: 'Socorro! Socorro! Socorro! Socorro!'”, revelou a jovem queria encontrar seu animal.

Foi então que um homem a ouviu e decidiu ajudá-la, mas ela percebeu que o fogo já estava se espalhando por todo o edifício.

Reprodução / The Dodo

“Havia uma família inteira presa em seu apartamento. Eles jogaram uma criança para mim e o outra para o homem”, disse, explicando que correu com a criança nos braços para um estacionamento próximo por segurança. Logo os pais escaparam e buscaram os filhos.

A jovem acredita que seus gritos por ajuda para encontrar Kitty podem ter sido o que acordou os moradores, pois ela disse não se lembrar de ouvir alarmes de incêndio.

Após a chegada dos bombeiros, Danielle continuou pedindo ajuda para encontrar sua gata, mesmo que o edifício já estivesse quase totalmente queimado.

“Entrei no que restava do apartamento dela. Abri a porta do quarto e vi a cama e os travesseiros contra a parede. Comecei a puxar os travesseiros para trás bem devagar e vi pelo preto. A gata estava respirando. Eu fiquei tipo, 'Ela está viva!'”, contou Brad The George, do Departamento de Bombeiros de Lansing e socorrista de Kitty.

Reprodução / The Dodo

"Se ela não me acordasse, não sei se estaria aqui agora. Ela me acordar foi o que me ajudou a salvar os outros. Eu acho que Deus estava assistindo. Ele colocou essas pessoas e esses animais na minha vida por uma razão. Eu salvei Kitty. Ela me resgatou. Então eu a salvei de volta”, finalizou Danielle.