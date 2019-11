Culto satânico teria matado e pichado símbolos obscuros em animais como forma de sacrifício

Duas ovelhas e três bovinos foram encontrados mortos na pequena vila de Bramshaw, no Reino Unido, depois de serem esfaqueados até a morte. Após o massacre, os animais foram “pichados” com símbolos satânicos.

Segundo o portal Mirror, as autoridades inglesas estão à procura de grupos com inclinações obscuras. Alguns animais foram marcados com pentagramas, enquanto outros com o número 666, que na bíblia é considerado o numero da besta.

Um fazendeiro local que não se identificou, disse ao Mirror que está com medo de deixar o rebanho solto à noite. O reverendo da cidade, David Bacon, rejeitou ser um feito de adolescentes com o intuito de chocar as pessoas.

De acordo com o sacerdote, isso é “bruxaria” ou rituais de “magia negra”. Julian Road e o marido vivem há 40 anos na região e também rejeitam a tese de que isso é um feito de adolescentes. “Crianças não matam animais para chocar as pessoas”, concluem.

Confira fotos dos animais ‘pichados’