Cadela rejeitada por sobrancelha incomum é adotada graças às redes sociais

Betty, uma cadela de cinco meses abandonada em Bratsk, na Rússia, se tornou notícia por ter uma sobrancelha pouco comum. No entanto, esta mesma característica que a faz única, também complicou sua adoção por um tempo.

De acordo com o portal Oddity Central, quando um abrigo local encontrou Betty, os funcionários pensavam que alguém tivesse feito uma brincadeira cruel com ela e pintado as sobrancelhas, mas após um bom banho, eles perceberam que a cachorra havia nascido com elas.

“É um caso de pigmentação capilar que não depende de uma raça. É como uma marca de nascença, pode se tornar um pouco mais sutil ao longo dos anos, mas nunca desaparecerá”, disse a veterinária Nadezhda Grozetskaya ao BST Bratsk.

Qualquer pessoa poderia pensar que uma cadela como Betty – cujo primeiro nome na verdade foi Frida – seria rapidamente adotada. No entanto, as famílias que chegavam ao abrigo a rejeitavam por causa da sua aparência incomum.

Fezlimente, um dos funcionários do local teve uma ideia e começou a postar fotos de Betty nas redes sociais buscando um dono.

A espera não durou muito e a cadela foi adotada por Oksana Maymsina quem a recebeu com muito amor: "Na verdade, quando eu vi um post dela, prometi que ela se tornaria minha cachorra. Agora o nome dela é Betty e ela é incrivelmente inteligente, ela já se tornou amiga do meu gato", revelou.