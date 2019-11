Vídeo de luta entre leopardo e porco-espinho se torna viral nas redes sociais

Parveen Kaswan, um homem que trabalha no Serviço Florestal Indiano, publicou um vídeo para provar que quando se trata de vida selvagem, nem sempre o maior e mais feroz animal sai vencendo em uma luta.

Na gravação que se tornou viral rapidamente no Twitter, é possível ver uma batalha entre um porco-espinho e um leopardo. Confira quem saiu vitorioso no final:

Continuing with #leopard vs #porcupine. This one old video of another encounter between them. Here leopard got a good lesson from porcupine With their sharp quills. pic.twitter.com/5jbqITpeka

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 20, 2019