Uma foto do século 19 levanta uma teoria da conspiração impressionante sobre a ativista Greta Thunberg

O ícone atual da luta contra o aquecimento global Greta Thunberg desafiou líderes globais e já causou a ira do Presidente americano Donald Trump, tudo isso com apenas 16 anos de idade.

Ela é a voz mais forte da nova geração quando o assunto é a mudança climática causada pelo homem, ao menos nesta encarnação. Nos últimos dias, uma foto tirada em 1898, de crianças que trabalhavam em uma mina de carvão veio à tona.

Nada muito estranho até aí. Na época o trabalho infantil não era tão combatido como hoje em dia. As diretrizes de Direitos Humanos só seriam assinadas cerca de 50 anos depois, mas o que chama a atenção é que uma das meninas é um clone da ativista sueca.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019