Cadela morre de insolação depois de ser deixada dentro de veículo por cuidadora de animais

Uma pequena cadela morreu de insolação depois de ser deixada dentro de um veículo por uma cuidadora de animais.

Ela ficou dentro de uma van fechada, por pouco tempo, mas não resistiu a temperatura elevada do verão europeu. Betty, como era chamada, foi descrita como "enérgica, engraçada e fofa".

De acordo com o jornal britânico Metro UK, a dona do animal disse que desde então acolheu outro buldogue, para lidar com a perda, o ocorreu no ano passado.

Ainda de acordo com o site, a família recebeu recentemente cerca de 3 mil libras (R$ 17 mil – na cotação) como reparação pelo ocorrido.

A empresa também afirmou que alterou os procedimentos adotados pelos profissionais depois da trágica situação.

LEIA TAMBÉM: