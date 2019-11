Adotou um gatinho, mas descobriu que era um puma selvagem

Reprodução/Facebook/FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal

Imagina levar para casa um filhote perdido, na intenção de adotá-lo, e descobrir posteriormente que é, na verdade, um animal selvagem? Foi o que aconteceu com Florencia Lobo, estudante de 18 anos de Tucumán, província do noroeste da Argentina.

Ela estava em um parque, pescando com os irmãos, quando ouviu miados e encontrou Tito e Dani em um buraco, mamando na mãe que se encontrava morta. Por isso, Florencia decidiu levá-los para casa e fornecer os cuidados necessários para o bem-estar dos filhotes.

Infelizmente, Dani morreu uma semana depois, mas Tito sobreviveu e continuou morando com a família Lobo. Ao jornal local El Tucumano, a tutora dos felinos contou que dormia todos os dias com o pequenino, que tinha um personalidade hiperativa, corria muito rápido e gostava de morder.

Com o tempo, notou que o filhote andava mancando e decidiu levá-lo a um profissional, que levantou mais perguntas do que respostas. "O veterinário não sabia dizer exatamente, mas suspeitou que Tito não era um gato comum", afirmou. Florencia chegou a procurar outros medicos, mas eles cobravam caro para operar a pata do felino.

Foi então que ela entrou em contato com um especialista da reserva de Horco Molle, que confirmou a espécie de Tito: puma jaguarundi, do tipo selvagem. Sem saber o que fazer, decidiu chamar a Fara (Fundação Argentina de Resgate Animal), que atuou rapidamente. O filhote recebeu cuidados médicos e foi encaminhado à reserva, seu habitat natural.