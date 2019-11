Câmeras captam momento impressionante em que um urso marrom gigante invade carro; animal estava pronto para dar uma volta

Imagine estacionar o carro na frente de casa, chegar no dia seguinte e encontrar a porta aberta sem nenhum dano.

Isso aconteceu com uma família na Califórnia, nas margens do Lago Tahoe, uma zona turística do estado.

Por mais confusa que fosse a situação, as câmeras da casa mostraram que o meliante era na verdade um urso marrom gigante.

De acordo com o portal inglês The Sun, Adam Armstrong, dono da casa, disse que os animais visitam bastante a região, mas nunca havia visto um.

As imagens são surpreendentes: confira o urso invadindo o carro