Banquete de tubarões no fundo do mar termina com um dos animais sendo engolido por um peixe gigante; veja vídeo

Vídeo que mostrava um banquete de tubarões no fundo do oceano termina com incrível imagem de um peixe engolindo um dos predadores.

O grupo de tubarões jovens se deliciava na carcaça de peixe-espada, quando uma câmera da Administração Nacional Oceânica e atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) captou o exato momento em que um peixe gigante traga um dos tubarões ao vivo.

O peixe é identificado como o peixe-mero, um predador de águas profundas que se alimenta de tubarões pequenos, engolindo-os inteiros.

Confira o vídeo do tubarão que virou presa do peixe gigante