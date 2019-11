Sobrevivente de furacão, esquilo se habitua a dormir com urso de pelúcia

Quase todo mundo já teve um bichinho de pelúcia favorito para servir como companhia na hora de dormir – até mesmo quem não é ser humano. Esse é o caso de Jill, esquilo-fêmea de 7 anos que foi resgatada de uma área atingida pelo furacão Isaac, em agosto de 2012.

Durante a catástrofe, no estado de Louisianna (EUA), ela caiu do ninho, mas sobreviveu e foi levada para um abrigo por pessoas que são hoje suas donas. A ideia era cuidar do esquilo temporariamente, até que Jill se habituou à vida em casa e se tornou um animal doméstico.

Ao longo do processo, ela aprendeu a dormir com um pequeno urso de pelúcia e um cobertor – e quase não consegue cair no sono sem eles.

Momentos cheios de fofura como esse e muitos outros estão publicados em seu próprio perfil no Instagram, que tem mais de 640 mil seguidores. "Vegetariana e especialista em ficar pulando pela casa, cujo único medo é o aspirador de pó", diz a biografia de sua conta.