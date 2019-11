Eles foram estacionar o carro, mas o chão se abriu e acabaram morrendo cozidos por água fervente

Na cidade de Penza na Rússia, dois homens se locomoviam dentro de um Lada Largus quando o chão se abriu e eles caíram em um cratera. Presos dentro do carro, os rapazes pouco puderam fazer e acabaram morrendo cozidos.

Isto aconteceu porque embaixo da via passava um cano que carregava água fervente para lares russos. A água é pré-aquecida naquele país para evitar o congelamento durante o inverno rigoroso.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, os homens não foram identificados e morreram depois de serem expostos a uma água que apresentava uma temperatura em torno de 75° C.

De acordo com testemunhas locais, um carro saiu do local minutos antes de o asfalto colapsar, pois era possível ver sinais de vapor saindo do chão. O caso está sendo investigado por órgãos do governo e casou a revolta da população nas redes sociais russas.