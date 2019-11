Imagens revelam luta impressionante entre leopardo e píton que tentou comê-lo

Uma píton tentou a sorte ao atacar um leopardo na Reserva do Triângulo Maasai Mara, no Quênia. No entanto, ela acabou tendo um triste fim ao tomar essa decisão.

De acordo com o portal Unilad, um grupo de turistas e o fotógrafo canadense, Mike Welton, presenciaram a surpreendente luta dos animais, que rendeu fotos raras.

Reprodução / Twitter / LindaOwino

“Todos pensamos por um momento em como era terrível estarmos assistindo um belo leopardo ser morto. (…) O leopardo lutou e conseguiu arranhar, depois morder a cabeça da cobra. Ouvimos um barulho muito alto que provavelmente foi o leopardo mordendo o crânio da píton. Provavelmente foi o mais próximo da morte que o leopardo já passou”, relatou Welton.

Reprodução / Twitter / LindaOwino

O jovem de 28 anos que fotografa a vida selvagem há sete descreveu os momentos que antecederam a luta como “emocionantes”.

Ele disse que o grupo esperou 15 minutos para o leopardo caçar a cobra. Ele acrescentou: “A distância aumentou entre os dois e eu tampei minhas lentes pensando que certamente havia terminado”.

Reprodução / Twitter / LindaOwino

No entanto, grupo viu a píton deslizando em direção ao felino novamebte. A partir daí, não demorou muito para que o leopardo finalizasse a luta "mordendo a cabeça da cobra".

Reprodução / Twitter / LindaOwino