Imagens fortes: Vídeo mostra mulher arriscando a vida para salvar coala de incêndio na Austrália

Em meio aos incêndios que assolam o leste da Austrália, mais um vídeo dramático se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, podemos ver uma mulher entrando em uma floresta em chamas para salvar um coala.

De acordo a NBC News, o animal foi visto atravessando uma estrada entre as chamas de New South Wales nesta terça-feira (19). Logo uma mulher não identificada correu em socorro do coala, envolvendo-o em sua blusa e depois derramando água sobre ele para aliviar as queimaduras.

O animal foi entregue aos serviços de saúde para terminar de reparar seu estado de saúde. O vídeo a seguir possui conteúdo sensível:

Os incêndios florestais na Austrália começaram após uma temporada seca e de temperaturas elevadas. Estima-se que três pessoas e mais de 500 coalas perderam a vida entre os 575.000 hectares incendiados.