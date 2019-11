Distraída com fone de ouvido e celular, boxeadora é atropelada por trem

Medalha de bronze no Campeonato Europeu Junior de Boxe, a ucraniana Amina Bulakh, 18 anos, voltava da farmácia distraída ouvindo música pelo smartphone com fones de ouvido e não percebeu a aproximação do trem quando foi atravessar a linha férrea em Tarasivka, próximo a Kiev, na Ucrânia.

Ela ainda tentou desviar dos vagões, mas foi atingida e gravemente ferida, morrendo no local.

Testemunhas disseram que ela usava fones de ouvido e teclava no celular enquanto caminhava, sem notar o que acontecia ao seu redor.

"Circunstâncias trágicas tiraram a vida de uma jovem integrantes da seleção ucraniana de boxe", disse a Federação de Boxe da Ucrânia.

Com informações do Mirror.