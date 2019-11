Vídeo viral que mostrava supostos alienígenas é desvendado nas redes sociais

Um vídeo viral de 2017 voltou a ser assunto e foi desvendado no Twitter. A gravação que tem 12 mais de milhões de visualizações, mostra duas “criaturas” de aparência misteriosa que foram comparadas a alienígenas.

De acordo com NDTV, na verdade o vídeo mostra uma dupla de filhotes de uma espécie de coruja do leste dos Estados Unidos.

Confira:

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR

— Daniel Holland (@DannyDutch) November 14, 2019