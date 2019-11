Vídeo que mostra o poder de camuflagem de um polvo no fundo do mar se torna viral

Um vídeo mostrando o poder da camuflagem de um polvo no fundo do mar se tornou viral no Twitter esta semana! Na gravação é possível ver como ele se “mistura” aos corais de forma imediata.

A publicação foi vista mais de 4 milhões de vezes no Twitter e, como você pode imaginar, as pessoas ficam impressionadas com o que viram. Confira:

This is how octopuses use camouflage in the wild pic.twitter.com/jmBqOqplpN — How Things Work (@ThingsWork) July 16, 2019

De acordo com o Press Connects, os polvos podem mudar de cor graças aos cromatóforos, células que contêm grânulos de pigmentos (cores diferentes) e localizam-se na epiderme. Ao alterar o tamanho das suas células, alongando ou relaxando seus músculos, as cores do animal variam.

Confira alguns outros vídeos relembrados no Twitter após o conteúdo ter se tornado viral:

Literally the master of disguise pic.twitter.com/LBUfhTYt3M — Autumn Jogger🍍 (@ISupremeNash) November 17, 2019