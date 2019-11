Ele levou uma bolada depois de apostar 5 libras e acertar o resultado de 18 jogos das eliminatórias da Eurocopa 2020

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente. Boa parte dessas pessoas não deixa de fazer a fezinha toda semana. Cada um tem seu jogo favorito.

Alguns preferem a Mega-sena, outros a loto mania, há quem prefira a loto fácil, mas ainda assim, há a turma que gosta de apostar em resultados de jogos.

No Brasil, apesar de ser possível apostar pela internet, as casas de apostas físicas ainda são proibidas. Ao contrário da Inglaterra. E é de lá que vem o sortudo deste artigo.

Na última sexta-feira, um rapaz apostou 5 libras nos resultados de 18 jogos das eliminatórias da Eurocopa 2020 disputados no final de semana.

De acordo com o portal Mirror, ele ganhou 12 mil libras com o acerto, no entanto, este valor aumentou para 17 mil (cerca de 92 mil reais), pois o sortudo ainda usou um artifício que turbinava o valor do prêmio.

Um ganho que beira os 3400 por cento de rendimento. O que é mais impressionante é que ele apostou em apenas um empate, o da Holanda contra a Irlanda do Norte. Isto só foi possível porque os norte-irlandeses perderam um pênalti.