Jovem chega ao hospital com dor e descobre que tem mais de dez baratas dentro do ouvido

Os médicos do hospital Sanhe, na cidade de Huizhou, na China, recebeu um caso incomum de um paciente com dor de ouvido. O homem de 24 anos, identificado como Lv, chegou ao centro ao amanhecer porque sentiu desconforto na parte direita da cabeça quando dormia e também ouviu um barulho estranho.

“Ele disse que seu ouvido estava dolorido, como se algo estivesse arranhando ou rastejando por dentro”, explicou o otorrinolaringologista Zhong Yijin à mídia local.

Foi então que o especialista descobriu "mais de dez baratas filhotes correndo lá dentro". O jovem tinha uma família inteira de baratas vivas de espécies alemãs em seu ouvido; a mãe maior e mais escura e vários filhos pequenos e marrons.

O médico removeu os insetos um por um até que o ouvido ficasse limpo. Conforme explicado por Li Jinyuan, diretor de otorrinolaringologia do hospital Sanhe, as baratas entraram no paciente devido a seus maus hábitos, pois costumavam deixar restos de comida perto da cama e isso atraía insetos.

E este não é o primeiro caso de pacientes que chegaram ao hospital com insetos no ouvido. Portanto, recomenda-se prestar atenção à higiene pessoal, evitar comer no quarto e ir ao hospital assim que sentir dor.