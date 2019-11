Homem morre eletrocutado pelo celular

Somchai Singkhorn, 40 anos, foi encontrado morto em sua casa com queimaduras graves no rosto e pescoço nesta quarta-feira, em Samut Prakan, Tailândia.

Na noite anterior, ele foi visto por colegas com os quais divide a casa com uma lata de cerveja na mão e acompanhando uma partida de futebol pelo celular com fone de ouvido. O aparelho estava conectado ao carregador.

Somchai era cozinheiro em um restaurante local e foi encontrado na manhã seguinte, por seu colega de quarto. "Eu tentei acordá-lo, mas ele não respondeu. Fiquei assustado e chamei seu chefe, mas quando ele veio para checar, me disse que Somchai tinha morrido", disse o rapaz, de 28 anos.

“Pelas análises iniciais, suspeitamos que ele foi eletrocutado, mas precisamos esperar pelo laudo oficial da morte”, disse o chefe de polícia local.

Com informações do Daily Mail.